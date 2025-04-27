Найгірший у складі обох команд: Довбик дізнався оцінку за матч з Інтером

Нападник Роми Артем Довбик дізнався оцінку за матч з Інтером (1:0) у межах 34 туру Серії А.

Статистичний портал Sofascore оцінив його гру у 6,4 бала, що є найгіршою оцінкою серед гравців стартового складу обох команд.

Український форвард за 86 хвилин проведених на полі завдав 1 удару по воротах, віддав 86% точних пасів (12 з 14), мав 1 невдалу спробу дриблінгу та виграв 1 повітряну дуель з чотирьох.

Нагадаємо, Довбик перейшов до "вовків" влітку 2024 року з Жирони за суму у 30 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 16 голів та 4 асисти у 42 матчах за клуб в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, чи потрапив Довбик до списку "недоторканних" футболістів Роми.