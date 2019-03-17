Яремчук оформив дубль за Гент

Українець відзначився вже в другому поєдинку поспіль

Центральний нападник Гента Роман Яремчук оформив дубль у матчі 30-го туру чемпіонату Бельгії проти Сент-Трюйдена.

На 17-й хвилині зустрічі українець забив свій перший м'яч.

А на 60-й встановив остаточний рахунок поєдинку - 2:0.

Відзначимо, що український захисник Гента Ігор Пластун не потрапив в заявку на матч, а півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус розпочав зустріч з лави запасних.

Нагадаємо тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса.

Раніше гол Яремчука приніс перемогу Генту над Остенде.

Джерело - Чемпіон.