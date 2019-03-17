Яремчук оформив дубль за Гент

Центральний нападник Гента Роман Яремчук оформив дубль у матчі 30-го туру чемпіонату Бельгії проти Сент-Трюйдена.
На 17-й хвилині зустрічі українець забив свій перший м'яч.
А на 60-й встановив остаточний рахунок поєдинку - 2:0.
Відзначимо, що український захисник Гента Ігор Пластун не потрапив в заявку на матч, а півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус розпочав зустріч з лави запасних.
Нагадаємо тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса.
Раніше гол Яремчука приніс перемогу Генту над Остенде.
Джерело - Чемпіон.