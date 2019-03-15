Севілья може повернути того, хто підписав Коноплянку

У іспанську Севілью може повернутися колишній спортивний директор клубу Рамон Родрігес, відомий як Мончі.

Слова президента Севільї Пепе Кастро наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Відтепер Хоакін Капаррос перестане займати посаду спортивного директора. Ми плануємо призначити кращого фахівця на цю роль, і таким є Мончі.

Ми вже провели з ним переговори, після них залишилося дуже позитивне враження. Розмова з Мончі пройшла дуже вдало", - сказав функціонер.