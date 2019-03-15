Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/8 фіналу, 2 матчі
Голи: 0:1 - 5 Жиру, 0:2 - 33 Жиру, 0:3 - 45+1 Маркос Алонсо, 0:4 - 59 Жиру, 0:5 - 78 Хадсон-Одой
Голи: 1:0 - 5 Обамеянг, 2:0 - 15 Мейтленд-Найлс, 3:0 - 72 Обамеянг.
Зальцбург — Наполі 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Мілік, 1:1 - 25 Дабур, 2:1 - 65 Гулбрадсен, 3:1 - 90+1 Ляйтгеб.
Краснодар – Валенсія – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 85 Сулейманов, 1:1 - 90+3 Гедеш
Вільярреал - Зеніт 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Морено, 2:0 - 47 Бакка, 2:1 - 90+1 Іванович
Інтер - Айнтрахт 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 6 Йович
Бенфіка - Динамо Загреб 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Жонас, 2:0 - 94 Ферру, 3:0 - 105+1 Грімальдо
Славія – Севілья 4:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Нгаду-Нгадой, 1:1 - 42 Бен Єддер, 2:1 - 47 Соучек, 2:2 - 54 Мунір, 2:3 - 97 Васкес, 3:3 - 102 Ван Бурен, 4:3 - 119 Траоре.
Джерело - Чемпіон.