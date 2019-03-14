Президент першолігового ФК Суми Сергій Ващенко оголосив про передачу клубу новому власникові.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Сам Ващенко залишає посаду президента клубу, яку обійняв на початку лютого.

"Сьогоднішні новини дуже позитивні для клубу. Попри всі події, які пов'язані з засіданнями КДК ФФУ, все ж у клубу з'явився інвестор. Новий власник клубу має високі амбіції, щоб розвивати його. Упевнений, що в Сум велике майбутнє, і ми побачимо повернення красивого футболу на Ювілейний. Новий власник прийшов в клуб зі своїм менеджментом.

Наше завдання, максимально якісно організувати роботу нової команди, а тому я передав всі справи, включно з постом президента клубу. Я вдячний кожному, хто залишається душею з Сумами", і до зустрічі на стадіоні", - заявив Ващенко.