Президент першолігового ФК Суми Сергій Ващенко оголосив про передачу клубу новому власникові.
Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Instagram.
Сам Ващенко залишає посаду президента клубу, яку обійняв на початку лютого.
"Сьогоднішні новини дуже позитивні для клубу. Попри всі події, які пов'язані з засіданнями КДК ФФУ, все ж у клубу з'явився інвестор. Новий власник клубу має високі амбіції, щоб розвивати його. Упевнений, що в Сум велике майбутнє, і ми побачимо повернення красивого футболу на Ювілейний. Новий власник прийшов в клуб зі своїм менеджментом.
Наше завдання, максимально якісно організувати роботу нової команди, а тому я передав всі справи, включно з постом президента клубу. Я вдячний кожному, хто залишається душею з Сумами", і до зустрічі на стадіоні", - заявив Ващенко.
Переглянути цей допис в Instagram
Обращение президента ПФК «Сумы» Ващенко С.И. Дорогая футбольная семья ПФК «Сумы»! Сегодняшние новости очень положительные для клуба. Не смотря на все события, которые связаны с заседаниями КДК ФФУ, все же у клуба появился инвестор. Новый владелец клуба имеет высокие амбиции, что бы развивать клуб. Уверен, что у ПФК «СУМЫ» большое будущее, и мы увидим возвращение красивого футбола на «Юбилейный». Новый владелец пришел в клуб со своим менеджментом.Наша задача, максимально качественно организовать работу новой команды, а потому я передал все дела, включая пост Президента клуба. Я благодарен каждому, кто остается душой с ПФК «Сумы» и до встречи на стадионе. Ващенко Сергей Иванович.
Раніше Ващенко був президентом Кобри, яка провела в першій лізі три матчі, після чого знялася, продовжуючи виступати на аматорському рівні.
Також Суми могли зникнути з футбольної мапи України.
Джерело - Чемпіон.