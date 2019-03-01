Суми продовжать виступи в Першій лізі

ФК Суми продовжать виступати в першій лізі України.

Про це повідомляє Instagram клубу.

"Суми висловлюють подяку усім друзям клубу, особливо уболівальникам, які звернули увагу на долю клубу.

В результаті переговорів, президент Сум Сергій Ващенко і президент ПФЛ Сергій Макаров дійшли згоди про продовження участі клубу в лізі.

Не менш важливим залишається рішення КДК ФФУ щодо клубу. Саме це рішення сформує подальший дух команди, думки про майбутнє і звичайно ж привабливість для спонсорів, на гроші яких і може існувати клуб.

Чекаємо всіх на наших іграх. Календар матчевих зустрічей, буде доступний найближчим часом", - сказано в офіційній заяві" Сум "в інстаграме.