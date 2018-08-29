Харківський клуб виключили з ПФЛ

КДК ФФУ виключили харківську Кобру з Професійної Футбольної Ліги.

Про це повідомляє сайт ПФЛ.

Згідно з рішенням дисциплінарного органу федерації футболу було анульовано результати матчів за участю цієї команди. У зв'язку з цим відбулися зміни в турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги.

Перед п'ятим туром на адресу ПФЛ надійшов лист від ФК Кобра про те, що команда не має можливості виїхати на матч п’ятого туру Першої ліги до Кропивницького.

Нагадаємо, замість Геліоса у Першу лігу перейшла Кобра.

Джерело - ПФЛ.