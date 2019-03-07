Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу

Підопічні Сульшера переписали історію Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Манчестер Юнайтед, у доданий арбітром час, вирвав путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Уже на 2-й хвилині матчу Рамелу Лукаку вивів червоних дияволів уперед. Проте вже за 10 хвилин Бернат зрівняв рахунок.

На 30-й хвилині все той же Лукаку зробив рахунок 2:1 на користь манкунанців. Тож 1:2 після першого тайму.

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У другому таймі, коли вже здавалося, що матч так і закінчиться (рахунок 1:2 влаштовував парижан), Манчестер Юнайтед здобув право на пенальті. Пічсля довгих суперечок та використання системи VAR, Маркус Решфорд реалізував удар з точки та вивів МЮ в 1/4 фіналу.

Тож Манчестер Юнайтед став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка змогла пройти до наступного раунду плей-офф, програвши першу домашню гру з рахунком 0:2.

0:1 - 2 Лукаку

1:1 - 12 Бернат

1:2 - 30 Лукаку

1:3 - 90+4 пенальті, Решфорд

Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.