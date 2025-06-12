Челсі хоче позбутися французького захисника

Енцо Мареска дав "зелене світло" на продаж Акселя Дісасі.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що лондонський клуб планує виставити на трансфер 27-річного француза вже цього літа. "Пенсіонери" не виключають оренду Дісасі, втім – налаштовані на повноцінний продаж захисника.

У минулому сезоні француз грав в оренді у Астон Віллі. Однак клуб з Бірмінгема вирішив не викуповувати контракт Акселя у Челсі.

У рамках англійської Прем’єр-Ліги Дісасі провів 13 поєдинків, в яких відзначився забитим м’ячем та заніс в свій пасив 3 попередження. Трансфермаркет оцінює вартість француза у 22 мільйони євро.

Раніше стало відомо, що лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно.