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Челсі хоче позбутися французького захисника

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 00:40
Челсі хоче позбутися французького захисника
Аксель Дісасі
Getty Images

Енцо Мареска дав "зелене світло" на продаж Акселя Дісасі.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що лондонський клуб планує виставити на трансфер 27-річного француза вже цього літа. "Пенсіонери" не виключають оренду Дісасі, втім – налаштовані на повноцінний продаж захисника.

У минулому сезоні француз грав в оренді у Астон Віллі. Однак клуб з Бірмінгема вирішив не викуповувати контракт Акселя у Челсі.

У рамках англійської Прем’єр-Ліги Дісасі провів 13 поєдинків, в яких відзначився забитим м’ячем та заніс в свій пасив 3 попередження. Трансфермаркет оцінює вартість француза у 22 мільйони євро.

Раніше стало відомо, що лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно.

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