Челсі хоче позбутися французького захисника
Аксель Дісасі
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Енцо Мареска дав "зелене світло" на продаж Акселя Дісасі.
Про це пише Фабріціо Романо.
Повідомляється, що лондонський клуб планує виставити на трансфер 27-річного француза вже цього літа. "Пенсіонери" не виключають оренду Дісасі, втім – налаштовані на повноцінний продаж захисника.
У минулому сезоні француз грав в оренді у Астон Віллі. Однак клуб з Бірмінгема вирішив не викуповувати контракт Акселя у Челсі.
У рамках англійської Прем’єр-Ліги Дісасі провів 13 поєдинків, в яких відзначився забитим м’ячем та заніс в свій пасив 3 попередження. Трансфермаркет оцінює вартість француза у 22 мільйони євро.
Раніше стало відомо, що лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно.