Збірна України обіграла Португалію, але не вийшла на Євро-2026
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У місті Гзіра, Мальта, відбулися матчі групи D відбору на чемпіонат Європи 2026 з водного поло.
Збірна України в останньому турі перемогла Португалію з рахунком 14:13, але не зуміла відібратися на Євро.
У першому турі "синьо-жовті" мінімально поступилися мальтійцям (11:13), а в другому збірній Франції – 10:24.
Турнірна таблиця групи D
- Франція – 8 очок
- Мальта – 7 очок
- Україна - 3 очки
- Португалія – 0
Чемпіонат Європи з водного поло пройде з 10 по 25 січня 2026 року. Подія пройде у місті Белград, Сербія.
Попередня континентальна першість проходила в хорватських містах Дубровник і Загреб. Переможцем стала збірна Іспанії, яка в фіналі переграла Хорватію з рахунком 11:10.