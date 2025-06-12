Збірна України обіграла Португалію, але не вийшла на Євро-2026

У місті Гзіра, Мальта, відбулися матчі групи D відбору на чемпіонат Європи 2026 з водного поло.

Збірна України в останньому турі перемогла Португалію з рахунком 14:13, але не зуміла відібратися на Євро.

У першому турі "синьо-жовті" мінімально поступилися мальтійцям (11:13), а в другому збірній Франції – 10:24.

Турнірна таблиця групи D

Франція – 8 очок Мальта – 7 очок Україна - 3 очки Португалія – 0

Чемпіонат Європи з водного поло пройде з 10 по 25 січня 2026 року. Подія пройде у місті Белград, Сербія.

Попередня континентальна першість проходила в хорватських містах Дубровник і Загреб. Переможцем стала збірна Іспанії, яка в фіналі переграла Хорватію з рахунком 11:10.