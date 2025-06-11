Росія повертається на міжнародні змагання з гімнастики

Федерація гімнастики Росії вирішила відмовитися від бойкоту міжнародних змагань та повернула своїх спортсменів та суддів до низки турнірів.

Про це повідомила пресслужба федерації гімнастики РФ.

Там вже підтвердили участь спортсменів на етапах Кубку світу 2025 зі стрибків на батуті в Португалії (5–6 липня), Німеччині (20–21 вересня), Болгарії (27–28 вересня) та Франції (3–5 жовтня).

Також заплановано участь російських спортсменів у чемпіонаті світу зі стрибків на батуті у Мадриді (2–10 листопада) та у першості світу (10–17 листопада).

Ба більше, росіяни вже направили попередню заявку для участі своїх спортсменів у "Кубку Претендентів 2025" зі спортивної гімнастики, який пройде в Парижі з 13 по 14 вересня. Остаточний кількісний склад буде визначено до 16 липня 2025 року.

Водночас російські арбітри Аліна Гусарова та Ірина Берек працюватимуть як нейтральні судді на Кубку Тбілісі з художньої гімнастики, який пройде з 11 по 15 червня 2025 року.

Також стало відомо, що віцепрезиденти федерації гімнастики Росії Ірина Нікітіна (спортивна акробатика) та Владислав Оскнер (спортивна аеробіка) увійшли до складу вищого журі відповідних видів спорту на Всесвітніх Іграх 2025, які відбудуться у китайському Ченду 7-17 серпня.

Присутні будуть росіяни і на ЧС зі спортивної гімнастики в Індонезії, там арбітром категорії D2 на вільних вправах працюватиме Дмитро Андрєєв.

Нагадаємо, нещодавно український гімнаст Олег Верняєв повідомив, що міжнародна федерація гімнастики дозволила росіянам повернутися на турніри, і вони цього досі не зробили лише через власні бажання.

Раніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував список російських фігуристів, які пройшли перевірку та отримали нейтральний статус, який дозволить їм виступити в кваліфікаційних змаганнях до Олімпіали-2026.