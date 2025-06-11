Канада завдяки перемозі над Україною виграла турнір Canadian Shield

Відбулися всі матчі на товариському турнірі Canadian Shield, за результатами яких визначився переможець.

Кожна з команд провела по два матчі. За підсумками яких переможцем стала збірна Канади. "Кленові" обіграли Україну (4:2) та у серії пенальті поступились команді Кот-д’Івуар (0:0, пен. 5:4), що дозволило їм набрати 4 очки.

Далі розташувалися Україна та Нова Зеландія (по 3 бали) та Кот-д’Івуар (2 очки).

Нагадаємо, згідно з регламентом турніру – у разі нічиєї в основний час призначалась серія пенальті. За перемогу нараховувалось по три очки, за перемогу в серії післяматчевих пенальті – два й за поразку в серії післяматчевих пенальті – одне.

Турнірне становище Canadian Shield:

Канада – 4 очки Україна – 3 очки Нова Зеландія – 3 очки Кот-д’Івуар – 2 очки

Напередодні Сергій Ребров оціни перемогу над командою Нової Зеландії.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.

Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.