Канада завдяки перемозі над Україною виграла турнір Canadian Shield
Відбулися всі матчі на товариському турнірі Canadian Shield, за результатами яких визначився переможець.
Кожна з команд провела по два матчі. За підсумками яких переможцем стала збірна Канади. "Кленові" обіграли Україну (4:2) та у серії пенальті поступились команді Кот-д’Івуар (0:0, пен. 5:4), що дозволило їм набрати 4 очки.
Далі розташувалися Україна та Нова Зеландія (по 3 бали) та Кот-д’Івуар (2 очки).
Нагадаємо, згідно з регламентом турніру – у разі нічиєї в основний час призначалась серія пенальті. За перемогу нараховувалось по три очки, за перемогу в серії післяматчевих пенальті – два й за поразку в серії післяматчевих пенальті – одне.
Турнірне становище Canadian Shield:
- Канада – 4 очки
- Україна – 3 очки
- Нова Зеландія – 3 очки
- Кот-д’Івуар – 2 очки
Напередодні Сергій Ребров оціни перемогу над командою Нової Зеландії.
Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.
Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.