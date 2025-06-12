Гравець збірної Данії U-21: Україна – сильна команда, але ми маємо перемогти

Гравець молодіжної збірної Данії Клемент Бішофф поділився очікуваннями від гри проти збірної України U-21. Він схвально відгукнувся про "синьо-жовтих", але мріє лише про перемогу.

Його слова цитує Bold.dk.

"Українська збірна справді хороша. Вони обігрували провідні команди як у кваліфікації, так і в деяких товариських матчах. Отже, це сильна команда, але це матч, який ми маємо виграти, щоб мати змогу рухатися далі. Саме на це ми й налаштовані", – сказав Бішофф.

19-річний лівий хавбек є наймолодшим у складі збірної Данії U-21. На клубному рівні він грає за Брондбю. Портал Transfermark оцінює його в 3,5 млн євро.

Нагадаємо, матч Україна – Данія пройде у словацькому Прешові. Старт – 19:00. Іншими суперниками команди Унаї Мельгоси на груповому етапі будуть команди Нідерландів та Фінляндії.