Завдяки пенальті та VAR португальська команда крокує далі

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту переграв Рому.

Рахунок у матчі відкрив бразильський нападник Порту Тікіньо, який відправив м'яч у ворота римлян на 26-й хвилині. Гол у відповідь через 11 хвилин з пенальті забив капітан Роми Даніеле Де Россі.

На початку другого тайму Мусу Марега після пасу Хесуса Корони вивів господарів вперед.

А результат зустрічі вирішив пенальті і екстра-таймі який арбітр Джюнейт Чакир поставив після перегляду відеоповтору. Одинадцятиметровий реалізував Алекс Теллес.

Таким чином, Порту проходить в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а Рома завершує свій виступ у турнірі.

Ліга чемпіонів

плей-оф, 1/8 фіналу.

7 березня

Порту - Рома 3:1 (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 26 Соарес, 1:1 - 37 Де Россі, 2:1 - 53 Марега, 3:1 - 117 Теллес.

Джерело - Чемпіон.