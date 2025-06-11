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Усик – знову в топі рейтингу P4P: яку позицію посів українець

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 23:58
Усик – знову в топі рейтингу P4P: яку позицію посів українець
facebook.com/Alexanderusyk

Олександр Усик зберігає першу позицію у престижному рейтингу P4P від The Ring:

Про це пише сайт журналу The Ring.

Український чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який 19 липня на Вемблі зустрінеться в об’єднавчому поєдинку з Даніелем Дюбуа, знову на вершині рейтингу.

При цьому, Усик випереджає таких боксерів, як Наоя Іноуе, Теренса Кроуфорда, Дмитра Бівола та інших топів у різних вагових категоріях.

Загалом, перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5. Артур Бетербієв

6. Дзунто Накатані

7. Джессі Родрігес

8. Сауль Альварес

9. Кен Шіро

10. Давід Бенавідес

Раніше стало відомо, що Даніель Лапін знову проведе бій в андеркарді поєдинку за участі Усика.

Іноуе рейтинг Олександр Усик P4P

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