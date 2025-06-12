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Екстренер Реала та Ліверпуля може очолити збірну Італії

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 00:56
Екстренер Реала та Ліверпуля може очолити збірну Італії
Рафаель Бенітес
Getty images

Легендарний Рафаель Бенітес – серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.

Про це пише журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що досвідчений іспанець – лише один з кандидатів. Бенітеса Федерації футболу Італії, нібито, запропонували через агентів.

Екстренер Ліверпуля, Челсі, Наполі, Інтера, Реала та інших відомих клубів наразі перебуває без роботи.

Нагадаємо, що Лучано Спаллетті залишив пост головного тренера збірної Італії. Стефано Піолі та Клаудіо Раньєрі – відмовилися очолювати команду, а серед потенційних тренерів, зокрема, фігурує Дженнаро Гаттузо.

Раніше повідомлялося, що Бенітес може очолити шотландський Рейнджерс.

Головний тренер Збірна Італії Рафаель Бенітес

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