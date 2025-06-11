Збірна України зіграє історичний матч зі США в Лізі націй
У середу, 11 червня, збірна України з волейболу зіграє свій перший матч в історії у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" буде команда США.
Поєдинок відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.
Ліга націй Груповий етап, 11 червня
20:00 Україна – США
Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.
Календар збірної України у Лізі націй-2025
Перший ігровий тиждень, пул 2.
- 11 червня, 20:00. Україна – США;
- 13 червня, 23:30. Україна – Куба;
- 14 червня, 23:30. Україна – Бразилія;
- 15 червня, 19:30. Україна – Іран.
Перший ігровий тиждень, пул 4.
- 25 червня, 12:30. Україна – Франція;
- 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна;
- 27 червня, 16:00. Україна – Японія;
- 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна.
Перший ігровий тиждень, пул 8.
- 16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди;
- 17 липня, 17:30. Україна – Італія;
- 18 липня, 17:30. Україна – Сербія;
- 20 липня, 14:00. Україна – Канада.
Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.