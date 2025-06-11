Збірна України зіграє історичний матч зі США в Лізі націй

У середу, 11 червня, збірна України з волейболу зіграє свій перший матч в історії у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" буде команда США.

Поєдинок відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.

Ліга націй Груповий етап, 11 червня

20:00 Україна – США

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Календар збірної України у Лізі націй-2025

Перший ігровий тиждень, пул 2.

11 червня, 20:00. Україна – США;

13 червня, 23:30. Україна – Куба;

14 червня, 23:30. Україна – Бразилія;

15 червня, 19:30. Україна – Іран.

Перший ігровий тиждень, пул 4.

25 червня, 12:30. Україна – Франція;

26 червня, 18:30. Туреччина – Україна;

27 червня, 16:00. Україна – Японія;

29 червня, 19:00. Болгарія – Україна.

Перший ігровий тиждень, пул 8.

16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди;

17 липня, 17:30. Україна – Італія;

18 липня, 17:30. Україна – Сербія;

20 липня, 14:00. Україна – Канада.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.