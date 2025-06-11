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Збірна України зіграє історичний матч зі США в Лізі націй

Олександр Булава — 11 червня 2025, 09:42
Збірна України зіграє історичний матч зі США в Лізі націй
Валерій Тодуа та Василь Тупчій
volleyball.ua

У середу, 11 червня, збірна України з волейболу зіграє свій перший матч в історії у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" буде команда США.

Поєдинок відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.

Ліга націй Груповий етап, 11 червня

20:00 Україна – США

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Календар збірної України у Лізі націй-2025

Перший ігровий тиждень, пул 2.

  • 11 червня, 20:00. Україна – США;
  • 13 червня, 23:30. Україна – Куба;
  • 14 червня, 23:30. Україна – Бразилія;
  • 15 червня, 19:30. Україна – Іран.

Перший ігровий тиждень, пул 4.

  • 25 червня, 12:30. Україна – Франція;
  • 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна;
  • 27 червня, 16:00. Україна – Японія;
  • 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна.

Перший ігровий тиждень, пул 8.

  • 16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди;
  • 17 липня, 17:30. Україна – Італія;
  • 18 липня, 17:30. Україна – Сербія;
  • 20 липня, 14:00. Україна – Канада.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

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