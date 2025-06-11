Легендарний О'Салліван назвав приблизну дату завершення кар'єри

Легенда снукеру Ронні О'Салліван озвучив плани на майбутнє. Він заявив, що грати збирається ще два роки.

Його слова передає Express.co.uk.

"Я збираюся дати собі два роки. Більше не буде жодних показових матчів чи факторів, які будуть відволікати за столом. Я допомагатиму в академії в Саудівській Аравії, мені подобається робота, яку я там виконую, і сподіваюся, що ми зможемо зробити щось подібне у Великій Британії, бо моя справжня любов – допомагати людям і віддавати їм належне. Це допомагає мені вчитися в інших людей", – зізнався він.

До чемпіонату світу в Шеффілді, який проходив з 19 квітня до 5 травня, О'Салліван був відсутній на змаганнях із січня після того, як він провів неоднозначну Лігу чемпіонів зі снукеру.

Після неї Ронні мав взяти участь у Мастерсі, проте й там він знявся з турніру, за день до запланованого поєдинку з Джоном Хіггінсом.

Пізніше О'Салліван назвав своє рішення відмовитися від участі в Мастерсі "нічним кошмаром", додавши, що він "розгубився" під час підготовки.

Перед цим Ронні знявся з турніру Welsh Open менш ніж за чотири години до запланованого повернення в снукер.

За кар'єру "ракета" сім разів вигравав чемпіонат світу, а також безліч інших престижних турнірів.

Нагадаємо, українець Юліан Бойко в серпні зіграє проти чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна в першому раунді Wuhan Open-2025.