Бразилія кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026

З 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді, Мексиці та США відбудеться чемпіонат світу з футболу. Вперше на мундіалі братимуть участь 48 команд.

У ніч з 10 на 11 червня визначилися ще дві збірні, які кваліфікувалися на ЧС-2026. Ними стали Бразилія, яка не пропустила ще жодного мундіалю в історії та збірна Еквадору.

Учасники чемпіонату світу 2026

Канада

Мексика

США

Аргентина

Іран

Узбекистан

Південна Корея

Йорданія

Японія

Нова Зеландія

Австралія

Еквадор

Бразилія

🌎 13 nations have qualified for #FIFAWorldCup 26.



Who will be next? pic.twitter.com/YY0RUTffCp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2025

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.