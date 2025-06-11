Бразилія кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026
ФІФА
З 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді, Мексиці та США відбудеться чемпіонат світу з футболу. Вперше на мундіалі братимуть участь 48 команд.
У ніч з 10 на 11 червня визначилися ще дві збірні, які кваліфікувалися на ЧС-2026. Ними стали Бразилія, яка не пропустила ще жодного мундіалю в історії та збірна Еквадору.
Учасники чемпіонату світу 2026
- Канада
- Мексика
- США
- Аргентина
- Іран
- Узбекистан
- Південна Корея
- Йорданія
- Японія
- Нова Зеландія
- Австралія
- Еквадор
- Бразилія
Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.