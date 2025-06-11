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Бразилія кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026

Станіслав Лисак — 11 червня 2025, 10:11
Бразилія кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026
ФІФА

З 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді, Мексиці та США відбудеться чемпіонат світу з футболу. Вперше на мундіалі братимуть участь 48 команд.

У ніч з 10 на 11 червня визначилися ще дві збірні, які кваліфікувалися на ЧС-2026. Ними стали Бразилія, яка не пропустила ще жодного мундіалю в історії та збірна Еквадору.

Учасники чемпіонату світу 2026

  • Канада
  • Мексика
  • США
  • Аргентина
  • Іран
  • Узбекистан
  • Південна Корея
  • Йорданія
  • Японія
  • Нова Зеландія
  • Австралія
  • Еквадор
  • Бразилія

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

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