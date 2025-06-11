Ребров: Дуже задоволений грою гравців, яких викликав у збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив перемогу над Новою Зеландією (2:1) на товариському турнірі Canadian Shield.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Впевненість у захисті – це було дуже важливо. Я сказав гравцям перед грою – дуже важливо сьогодні зіграти надійно у захисті. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж у першому матчі. Але, як я казав, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але, на жаль, не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше. І, як я дивився, 17 ударів було за гру. Я думаю, що це достатньо багато, щоб забити два і більше м’ячів.

Тому ще раз: на цьому зборі ми дивилися на гравців, дивилися на тих нових гравців, яких викликали. с які сьогодні грали вперше. Ми їх привітали і сподіваємось, таку ж стабільну гру вони будуть показувати і надалі", – розповів Ребров.