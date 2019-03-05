Шанс для Луніна? Куельяр пропустить матч з Атлетіко через дискваліфікацію

Воротар Леганеса Іван Куельяр в матчі з Леванте отримав п'яту жовту картку в сезоні.

Таким чином, він пропустить матч 27-го туру Ла-Ліги проти Атлетіко, який відбудеться 9-го березня.

На позиції воротаря в Леганесі грають також Андрій Лунін і Давід Техеро.

20-річний Лунін не потрапляє у стартовий склад Леганеса протягом 13 матчів. Востаннє він грав 4 грудня 2018-го року в кубковому матчі проти Райо Вальєкано.

Нагадаємо, Василь Кравець отримав одну з найвищих оцінок за матч з Леванте.

Джерело - El Espanol.