Сульшер встановив унікальне досягнення у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед обіграв Кристал Пелас в гостьовому матчі 28-го туру чемпіонату Англії.

Манкуніанці виграли 8 останніх зустрічей поспіль на виїзді в усіх турнірах. Це сталося вперше в історії клубу.

8 - @ManUtd have won eight consecutive away games in all competitions for the first time in their history. Fearless. #CRYMUN pic.twitter.com/GLTVITyIvA