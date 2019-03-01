Сульшер встановив унікальне досягнення у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед обіграв Кристал Пелас в гостьовому матчі 28-го туру чемпіонату Англії.

Манкуніанці виграли 8 останніх зустрічей поспіль на виїзді в усіх турнірах. Це сталося вперше в історії клубу.

8 - @ManUtd have won eight consecutive away games in all competitions for the first time in their history. Fearless. #CRYMUN pic.twitter.com/GLTVITyIvA — OptaJoe (@OptaJoe) 27 лютого 2019 р.

У рекордну серію увійшли виїзні перемоги над Кардіффом, Ньюкаслом, Тоттенхемом, Арсеналом, Лестером, Фулгемом, Челсі та Крістал Пелес. Варто відзначити, що всі ці перемоги клуб здобув при Уле Гуннар Сульшер.

Наступний гостьовий матч МЮ відбудеться 6 березня. Це буде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Нагадаємо, Сульшер заявив, що Фред отримає свій шанс. Раніше Клоп заявив: Сульшер показав, що може тренувати ТОП-клуб.

Джерело - Чемпіон.