Сульшер: Фред обов'язково отримає свій шанс

Екс-гравець Шахтаря бразилець Фред, отримає шанс проявити себе в Манчестер Юнайтед.

Про це заявив головний тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

"Фред повинен продовжувати працювати так само завзято, як зараз. Йому просто треба трохи більше часу на повну адаптацію. Згадайте Хуана Себастьяна Верону - одного з найкращих футболістів, з яким я колиись грав. Він теж не відразу розкрився у Манчестер Юнайтед. Фред обов'язково отримає свій шанс, а як він ним розпорядиться - вже залежить від нього самого", - розповідає Сульшер.