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Клопп: Сульшер показав, що може тренувати топ-клуб

Вчора 22:17 394 0
Клопп: Сульшер показав, що може тренувати топ-клуб

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп високо оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

Про це сказав сам наставник мерсисайдців.

"Я сам є тренером і знаю, що ми не чарівники. Ми не можемо зробити когось краще, просто сказавши: "Знаю, що ти зараз не в порядку, але я все виправлю". Ми оточені гарними гравцями.

Уле Гуннар виконує блискучу роботу. Головне завдання тренера – розкрити потенціал команди і поліпшити якість її гри. Саме це і зробив Сульшер. Він показав, що може тренувати топ-клуб", – передає слова Клоппа Sky Sports.

До слова, Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль у неділю, 24 лютого, у рамках 27 туру АПЛ. Початок матчу запланований на 16:05.

Нагадаємо, Ліверпуль не зміг вдома переграти Баварію у Лізі чемпіонів. Натомість Манчестер Юнайтед вибив Челсі з Кубка Англії.

Джерело - Чемпіон.

#Сульшер, #Ліверпуль, #МЮ, #Клопп
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