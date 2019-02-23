Анчелотті: Причиною сварки з Пересом була заміна Бейла

Головний тренер Наполі посварився з президентом Реала через дії гравця.

Про це Анчелотті рассказал у своєму інтерв'ю для Ilnapolista.it.

"Причиною сварки з Флорентіно Пересом (президент Реала) у Мадриді була моя заміна Бейла в матчі проти Валенсії. Гарет повинен був віддати пас Каріму Бензема, який був перед порожніми воротами, але замість цього він вдарив. Я замінив Бейла, і стався конфлікт. Можливо, нападник має потребу в невеликому егоїзмі, але його не повинно бути занадто багато", - сказав тренер.