Наполі продав свого капітана в Китай. ВІДЕО

Півзахисник Наполі Марек Гамшик продовжить кар'єру в чемпіонаті Китаю.
Про це повідомляє прес-служба "партенопейців".
Наполі досяг домовленості з китайським клубом Далянь Іфан щодо трансферу словака.
"Капітан, приклад, футболіст і людина, яку Неаполь полюбив назавжди. Він залишиться в нашій історії", – написав про Гамшика офіційний Twitter Наполі.
“Un capitano, un esempio, un calciatore e un uomo che Napoli amerà per sempre. E che per sempre resterà nella nostra storia.”— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 лютого 2019 р.
💙 #GrazieCap17ano⁰⁰
Leggi il comunicato integrale 👉 https://t.co/UNDAqcdNEh pic.twitter.com/hKDtXXhnC0
31-річний хавбек виступав за неаполітанський клуб протягом 11,5 років. За цей час він встиг стати рекордсменом команди за кількістю матчів (520) і голів (121). Раніше найкращим бомбардиром Наполі був легендарний аргентинець Дієго Марадона.
Нагадаємо, Наполі цікавиться Зінченком.
Раніше фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ
Джерело - Чемпіон.