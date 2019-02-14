Наполі продав свого капітана в Китай. ВІДЕО

Півзахисник Наполі Марек Гамшик продовжить кар'єру в чемпіонаті Китаю.

Про це повідомляє прес-служба "партенопейців".

Наполі досяг домовленості з китайським клубом Далянь Іфан щодо трансферу словака.

"Капітан, приклад, футболіст і людина, яку Неаполь полюбив назавжди. Він залишиться в нашій історії", – написав про Гамшика офіційний Twitter Наполі.

“Un capitano, un esempio, un calciatore e un uomo che Napoli amerà per sempre. E che per sempre resterà nella nostra storia.”



💙 #GrazieCap17ano⁰⁰

Leggi il comunicato integrale 👉 https://t.co/UNDAqcdNEh pic.twitter.com/hKDtXXhnC0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 лютого 2019 р.

31-річний хавбек виступав за неаполітанський клуб протягом 11,5 років. За цей час він встиг стати рекордсменом команди за кількістю матчів (520) і голів (121). Раніше найкращим бомбардиром Наполі був легендарний аргентинець Дієго Марадона.

Нагадаємо, Наполі цікавиться Зінченком.

Раніше фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ

Джерело - Чемпіон.