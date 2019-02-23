Далот подарував автобус для клубу свого дитинства

Футбольна академія у рідній для португальця Бразі отримала в подарунок транспорт на 9 осіб.

Про це повідомляє ESPN.

"Діого надіслав нам підписану футболку МЮ, і ми говорили з ним по Скайпу, коли він сказав нам вийти на вулицю. Ми побачили там новий автобус. Він був новим і підходив нашим вимогам. Це був дуже приємний сюрприз. Він тримав його в секреті. Діогу сказав, що хотів зробити нам подарунок зі своєю першою зарплати в Юнайтед. Ми - маленький клуб і раді будь-якій допомозі", - сказав засновник школи Луїш Мартінш.