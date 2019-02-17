Манчестер Юнайтед готовий придбати захисника за 100 млн євро

Керівництво Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію Наполі у 100 млн євро за Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє Daily Mail.

На трансфері наполягає особисто наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер.

Раніше президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс заявляв, що клуб відхилив пропозицію у 105 млн євро за сенегальця.

Чинний контракт Каліду з італійським клубом діє до літа 2023 року.

У поточному сезоні Серії А сенегалець провів 21 матч, в яких відзначився двома асистами.

Барселона ж готова придбати гравця за 120 млн.

Джерело - football24.ua.