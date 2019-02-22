НБА запропонувала знизити вік виходу на драфт до 18 років

НБА виступила з пропозицією знизити мінімальний вік виходу баскетболістів на драфт до 18 років.

Про це повідомляє USA Today.

На сьогоднішній день діє правило, за яким молодим гравцям для виходу на драфт необхідно бути 19-річними і закінчити школу не менш ніж рік тому. Такий порядок був прийнятий у 2005 році.

Питання вирішується між керівництвом НБА і профспілкою баскетболістів. Раніше комісар Національної баскетбольної асоціації Адам Сілвер заявляв, що чинний віковий ліміт не працює ні на користь Ліги, ні на благо студентського баскетболу.

Обговорення про зниження ліміту збіглося за часом з пошкодженням коліна, яку отримав Зайон Вільямсон, який виступає в лізі NCAA за команду університету Дьюк. Вільямсон вважається головним фаворитом на статус першого піку на майбутньому драфті.

Зниження вікового ліміту може вступити в силу з драфта 2022 року.

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Джерело - USA Today.