Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО

Український форвард Аліна Ягупова підписала контракт з командою жіночої НБА Лос-Анджелес Спаркс. Сезон в американській лізі починається в травні.

За останні три роки Спаркс двічі виходили у фінал і один раз ставали чемпіоном. Головним тренером команди є екс-зірка НБА Дерек Фішер.

Чому такому титулованому клубу знадобилася саме українка?

У даний час Ягупова виступає за турецький Чукурова Мерсін. Вона набирає по 18.2 очки, робить по 5.4 підбирань та віддає по 6.8 передач у середньому за матч з реалізацією кидків з гри 63.8% у турецькій лізі.

Пропонуємо до вашої уваги декілька відеонарізок за участю Ягупової:

Нагадаємо, Лень і Михайлюк закликали підтримати збірну України. Тим часом українська баскетболістка взяла участь у легендарному челенджі.

Джерело - Чемпіон.

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