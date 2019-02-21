Динамо вийде на матч проти Олімпіакоса тим самим складом, що й у Греції. ФОТО

Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.
Матч, розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи завершилась внічию 2:2, що дає киянам перевагу виїзного гола.
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Відзначимо, що Динамо вийде на гру абсолютно тим же складом, що й у першій зустрічі.
Ліга Європи
1/16 фіналу
21 лютого
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шепелєв, Циганков (к), Шапаренко, Вербич, Соль.
Олімпіакос: Са, Торосідіс, Сіссе, Мерія, Цімікас, Бухалакіс, Гільєрме, Поденсе, Фортуніс (к), Діаш, Хассан.
👊 Наш склад проти 🆚 @olympiacos_org !#FCDKLive #ДинамоОлімпіакос #DynamoOlympiacos #UEL #Dynamo #FCDK pic.twitter.com/Bsn3PputIm— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 21 лютого 2019 р.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου! / The line-up for today's match against @DynamoKyiv! 🔴⚪️#olympiacos #UEL #FCDKOLY #LineUp @EuropaLeague pic.twitter.com/8RSFiT8Rew— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 21 лютого 2019 р.
Джерело - Чемпіон.