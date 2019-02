Динамо вийде на матч проти Олімпіакоса тим самим складом, що й у Греції. ФОТО

Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Матч, розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи завершилась внічию 2:2, що дає киянам перевагу виїзного гола.

Відзначимо, що Динамо вийде на гру абсолютно тим же складом, що й у першій зустрічі.

Ліга Європи

1/16 фіналу

21 лютого

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шепелєв, Циганков (к), Шапаренко, Вербич, Соль.

Олімпіакос: Са, Торосідіс, Сіссе, Мерія, Цімікас, Бухалакіс, Гільєрме, Поденсе, Фортуніс (к), Діаш, Хассан.

