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Ліга Європи. Динамо - Олімпіакос: анонс і прогноз матчу

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Ліга Європи. Динамо - Олімпіакос: анонс і прогноз матчу

Динамо - Олімпіакос

Ліга Європи. 1/16 фіналу, матч-відповідь

НСК Олімпійський, Київ. 21 лютого, 22:00

Головний арбітр: Іван Кружляк (Словаччина)

Асистенти арбітра: Томаш Сомолані, Браніслав Ганцко (обидва - Словаччина)

Четвертий арбітр: Ян Позор (Словаччина)

Київське Динамо двічі відігралося в виїзному матчі з Олімпіакосом, з яким перетнулося в єврокубках вперше за 44 роки. Тепер український гранд збирається розвинути успіх у матчі-відповіді на Олімпійському.

Перший матч між командами залишив більше питань ніж відповідей. Олімпіакос, який, якщо бути відвертими, більшість українських футбольних експертів вважали фаворитом показав інертну гру, а моменти, які внникали біля воріт киян, були спричинені не стільки агресією греків, стільки розгубленою обороною київських футболістів. Такою ж невиразною грою запам'яталося і Динамо. Перший тайм у виконанні столичного гранду видався провальним (виключаючи забитий гол). Складалося враження, що у підопічних Хацкевича трусилися коліна. Динамівці просто не знали, що робити з м'ячем.

Однак вже в таймі другому хохли (як Линамо називають в навколофутбольній тусовці) зібралися та показали щось, що більше нагадувало професійний футбол. Вінцем якого стали шалена теніка Шепелєва, філігранна передача Циганкова та супероточний удар з відскоку Вербича. Як результат, наприкінці поєдинку Динамо зрівняло рахунок та вже с комфортним для себе результатом готується до наступного матчу-відповіді.

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Український чемпіонат ще не почався, тому й до другого матчу з греками динамівці готуються вхолосту, без офіційних матчів. Здається, що хлопцям Хацкевича потрібно знайти свій футбол, відчути один одного. Наразі виключеною виглядає позиція форварда. Так, придбання обіцяючого Соля обіцяє перспективи для результативності Динамо, однак іспанцю досі не вдалося відзначитися ні в товариських, ні в офіційному матчі проти Олімпіакоса. Однак, кредит довіри Хацкевича до Соля ще не вичерпаний, тому очікуємо останнього в основному складі і на матч-відповідь. Також, викликає питання гра киян в обороні. Не дарма, клуб у пошуках захисника. На наш погляд зв'язка центральних оборонців Бурда-Шабанов буде активною і в київському мачі. Сподіваємося на більш впевнену гру Бурди, у якого було на диво багато браку в Греції.

Також можна бути впевненими, що Хацкевич не буде експериментувати з тактикою і третій та четвертий тайми протистояння будуть логічним продовженням першої зустрічі.

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На користь Динамо грає декілька факторів. За даними Transfermarkt склад киян дорожчий майже на 20 млн євро. Біло-сині вартують 82,8, у той час як Олімпіакос - 63,9. Також більше у перемогу киян вірять і букмекери.

Тому чекаємо на футбол без сюрпризів та спокійний прохід динамівців у наступну стадію. Хоча до валідолу ми вже звикли...

Орієнтовні склади:

Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Буяльський, Шепелєв, Шапаренко, Вербич, Циганков, Соль

Олімпіакос: Жозе Са, Кутріс, Вукович, Сіссе, Торосидіс, Гільєрме, Натхо, Хрістодопулос, Поденсе, Фортуніс, Герреро

Слова:

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Гра чекає безкомпромісна! Олімпіакосу втрачати нічого, та й нам розраховувати на нічию буде неправильним підходом. Гра покаже!".

Педру Мартінш (головний тренер Олімпіакоса): "Можемо гарантувати, що гра буде гідна такого турніру і суперника. Чи є різниця між грою вдома і на виїзді? Ліга Європи настільки непередбачувана і складна, у минулий раз багато команд здивували своїм результатом у гостях, тому фактор поля не має значення. Значення має готовність і настрій команди".

Цікаві факти:

• Раніше клуби лише раз перетиналися у єврокубках. У першому раунді Кубка європейських чемпіонів-1975/76 Динамо взяло верх за сумою двох матчів з рахунком 3:2 (2:2 на виїзді, 1:0 вдома).

• Динамо чотири рази приймало гостей з Греції, здобувши три перемоги при одній нічиїй. В цілому біло-сині виграли всі три протистояння з грецькими клубами в плей-оф.

• Олімпіакос грав на виїзді проти п'яти різних українських клубів (В2 Н1 П2). Пірейці програли обидва протистояння плей-оф Ліги Європи - харківському Металісту в 1/8 фіналу сезону 2011/12 (1:0 в гостях, 1:2 вдома) і фіналісту 2014/15 Дніпру в 1/16 фіналу ( 0:2 в гостях, 2:2 вдома).

• Найкращого результату в Лізі Європи Динамо домоглося в сезоні 2014/15, коли дійшло до чвертьфіналу. Якщо враховувати Кубок УЄФА, то в сезоні 2008/09 Динамо грало у півфіналі. Як і Олімпіакос, кияни в шостий раз беруть участь в 1/16 фіналу. У трьох з п'яти попередніх випадків вони виходили в наступний раунд.

• Після нічиєї в першому матчі плей-оф на виїзді Динамо проходило далі в 11 випадках з 13. Востаннє подібне сталося в протистоянні зі Славією в третьому відбірковому раунді поточної Ліги чемпіонів.

• У сезоні 2016/17 Олімпіакос вперше грав на груповому етапі Ліги Європи і пробився в плей-оф завдяки перевазі в особистих зустрічах над прямим конкурентом.

• Хоча Олімпіакос всього двічі виступав на груповому етапі Ліги Європи, у плей-оф він представлений вже в шостий раз. У п'яти попередніх випадках Олімпіакос двічі виходив в 1/8 фіналу, коли обігравав Рубін (2011/12; 1:0 у гостях, 1:0 вдома) і Османлиспор (2016/17; 0:0 вдома, 3:0 у гостях).

• Якщо не брати до уваги відбіркові стадії, то Олімпіакос програв шість з останніх семи виїзних матчів у єврокубках. Винятком стала перемога 2:0 над Дюделанж у третьому турі цієї кампанії.

Прогноз Чемпіона: 3:1

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Джерело - Чемпіон.

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