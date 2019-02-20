Ротань: Ніхто не очікував, що Коломойський таке зробить з Дніпром

Ігор Коломойський зробив багато хорошого і поганого для Дніпра.

Про це розповів екс-хавбек команди Руслан Ротань.

"Спочатку він зробив багато хорошого, а потім багато поганого. Ніхто не очікував, що він таке зробить з Дніпром. Можна було по-людськи вчинити: сказати чи передати через когось, що буде так-то, мовляв, йдіть, заробіть ...

У багатьох були пропозиції від інших клубів. Було б нормально. Так, не віддали грошей, але ... Дніпра немає, такої історії немає ", - сказав Ротань в ефірі шоу ОТДУШИВДУШУ.