Ротань засудив перехід Ракицького

Новоспечений тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань на презентації своєї книги у Полтаві відреагував перехід Ярослава Ракицького у Зеніт.

"Я не підтримую такий перехід. В цьому випадку можна зрозуміти лише одне: людина вибрала сильніший у професійному плані чемпіонат. Стосовно сьогодення і тієї політичної ситуації — це неправильно. Футбол і політика сьогодні пов'язані, тому тут нічого хорошого. Я думаю, Ярік все прекрасно розумів. Навіщо він це робить? Думаю тепер у збірну йому буде важко потрапити", — заявив Ротань.