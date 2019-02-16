Віце-президент Маріуполя окреслив трансферну філософію клубу

Маріуполь націлений на розвток місцевих футболістів.

Про це розповів віце-президент Маріуполя Андрій Санін.

"Зараз ми робимо великий акцент на розвитку наших хлопців, щоб отримувати підсилення не з боку. Тема з легіонерами хороша для тих клубів, які хочуть вирішити задачу саме зараз. Але це дуже дорогий шлях і неефективний фінансово.

Ми граємо трохи по-іншому, довше. Робота нашої академії повністю перебудована. Зараз у нас займаються 258 дітей. Хочемо зробити так, щоб команда щорічно отримувала не менше трьох вихованців. Це і є наша філософія.

Не побоюся сказати, що Маріуполь - маленький клуб зі скромними фінансовими можливостями. Ми не може дозволити собі багатомільйонні витрати на зіркових гравців, і не треба цього робити. Ми можемо знаходити таланти, яких багато в нашому регіоні. Наш край багатий талантами, одна Волноваха чого варта! Подивіться, скільки в Шахтарі грало футболістів з цього містечка", - сказав Санін.