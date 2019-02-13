Маріуполь орендував нападника Шахтаря. ФОТО

17-річний Данило Сікан, який недавно перебрався в Шахтар з Карпат, найближчі півроку на правах оренди проведе в Маріуполі.
Про це інформує офіційний сайт приазовців, представивши новачка.
⚽Даниил Сикан - игрок ФК Мариуполь 👍#ФКМариуполь #УПЛ #мариупольфутбол #мариуполь #MariupolFC #UPL #МойгородМоякоманда #mycitymyteam #Side pic.twitter.com/uSXLSsem1X— ⚓ MARIUPOLFC (@mariupolfc) 13 лютого 2019 р.
Нагадаємо, що в Маріуполі вже виступають два нападники з Шахтаря - Андрій Борячук і Олександр Зубков.
Джерело - Чемпіон.