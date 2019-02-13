Маріуполь орендував нападника Шахтаря. ФОТО

17-річний Данило Сікан, який недавно перебрався в Шахтар з Карпат, найближчі півроку на правах оренди проведе в Маріуполі.

Про це інформує офіційний сайт приазовців, представивши новачка.

Нагадаємо, що в Маріуполі вже виступають два нападники з Шахтаря - Андрій Борячук і Олександр Зубков.

Джерело - Чемпіон.