Бензема та Бейл у стартовому складі Реала на матч Ліги чемпіонів проти Аякса

Аякс прийме Реал Мадрид у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Аякс – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Телетрансляція доступна на телеканалі Футбол 2.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
13 лютого
Аякс - Реал
Стартові склади:
Аякс: Онана, Мазрауї, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко, Шьоне, Ван Де Беєк, Де Йонг, Зієш, Нерес, Тадич
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Регілон, Каземіро, Модрич, Кроос, Бейл, Бензема, Вінісіус
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зазнав першої поразки при Сульшері.
Джерело - Чемпіон.