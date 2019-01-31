Хацкевич: Соль уже готовий грати, його не треба переучувати

Нападник Динамо Фран Соль, який приєднався до киян в це трансферне вікно, вже готовий грати.

Про це повідомив головний тренер біло-синіх Олександр Хацкевич.

"Я задоволений. І за цей тиждень, який він з нами працює, було видно, що футболіст він навчений. Переучувати не потрібно. Йому часу не знадобиться. Він той футболіст, який готовий грати прямо зараз ", - сказав Хацкевич.

Тренер також зазначив, що іспанець дуже товариський і швидко знайшов спільну мову з одноклубниками.

"Фран дуже швидко знайшов порозуміння з хлопцями. Він дуже товариська людина. І навіть під час матчу, коли ми програвали після першого тайму 0:2, він в перерві в роздягальні підбадьорював наших молодих гравців. "У нас є моменти, ми заб'ємо ", - він їм говорив. Також Соль дивується, чому більшість хлопців на тренуваннях мовчить. він прямо заряджає всіх енергією. Таке відчуття, що він в команді не тиждень, а рік вже", - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, Хацкевич розповів про свої стосунки з Миколою Шапаренком.

Також, Хацкевич відвідає гру Олімпіакоса.

Джерело - dynamo.kiev.ua.