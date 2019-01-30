Хацкевич відвідає гру Олімпіакоса

14-го лютого Динамо в рамках плей-оф Ліги Європи зіграє з Олімпіакосом, а наставник киян Олександр Хацкевич хоче відвідати матч суперника.

Про це повідомляє sport.ua.

"Олімпіакос вже грає в Кубкові та чемпіонаті. Дивився їх останню гру в Лізі Європи з Міланом. Уже збираємо інформацію. Планую, як і торік, відвідати Грецію і подивитися один з матчів Олімпіакоса наживо. Спостереження ведеться, але детально ще вивчати не почали, все ж когось вони вже купили, хтось ще може піти. Плюс нам потрібно добре провести збори", - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо без п'яти гравців поїде на збір. Тим часом екс-гравець Динамо перейшов у другу лігу турецької першості.

Джерело - sport.ua.