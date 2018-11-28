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Тренер Арсенала: Ми поважаємо Ворсклу і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення

Вчора 23:45 413 0
Тренер Арсенала: Ми поважаємо Ворсклу і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від перенесення матчу Ліги Європи між його командою та Ворсклою.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

"В останній момент ми дізналися про те, що місце проведення матчу змінилося. Ми поважаємо Ворсклу і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення. Але вийшло так, що ми прибули до Києва. Перенесення матчу дає перевагу Арсеналу? Не думаю, що це щось змінило. Просто тепер гра відбудеться в Києві".

Нагадаємо, Ворскла намагалася повернути матч до Полтави.

Також, фанати Арсенала були проти перенесення поєдинку.

Джерело - ua.tribuna.com.

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