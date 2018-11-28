Що потрібно Шахтареві для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів

Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Таким чином, в активі донеччан п'ять очок, а у Ліона - сім.

Щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, Шахтарю необхідно перемагати французький клуб. Будь-який інший результат не влаштовує "гірників".

Ліга чемпіонів

Група F

№ Команда І В Н П З П О

1 Манчестер Сіті 5 3 1 1 14 5 10

2 Ліон 5 1 4 0 11 10 7

3 Шахтар 5 1 2 2 7 15 5

4 Гоффенгайм 5 0 3 2 10 12 3

Джерело - Чемпіон.