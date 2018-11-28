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Що потрібно Шахтареві для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:23 604 0
Що потрібно Шахтареві для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів

Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Таким чином, в активі донеччан п'ять очок, а у Ліона - сім.

Щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, Шахтарю необхідно перемагати французький клуб. Будь-який інший результат не влаштовує "гірників".

Ліга чемпіонів 

Група F

№ Команда            І В Н П З П О

1 Манчестер Сіті   5 3 1 1 14 5 10

2 Ліон                      5 1 4 0 11 10 7

3 Шахтар                 5 1 2 2 7 15  5

4 Гоффенгайм         5 0 3 2 10 12 3

Джерело - Чемпіон.

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