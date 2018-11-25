Севілья мінімально перемогла Вальядолід та очолила турнірну таблицю Ла-Ліги. Відеоогляд матчу

Севілья мінімально здолала Вальядолід у матчі 13-го туру іспанської Ла-Ліги.

Перемога важко далася андалусійцям. Вони багато контролювали м'яч, але не зуміли втілити власну перевагу у велику кількість забитих м'ячів.

Єдиний гол забив Андре Сілва на 30-й хвилині. Цей м'яч став вже восьмим забитим для португальця в Прімері, а Севільї він дозволив піднятися на першу сходинку в турнірці ліги.

Нагадаємо, Барселона врятувалася від поразки в матчі Атлетіко.

А Реал зазнав ганебної поразки від Ейбара.

Джерело - Чемпіон.