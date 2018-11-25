Чорноморець — Арсенал: де дивитися матч 16 туру УПЛ

У неділю, 25 листопада відбудеться матч 16 туру Української Прем'єр-ліги між одеським Чорноморцем та київським Арсеналом.

Матч розпочнеться о 17:00.

Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Пряму трансляцію гри Чорноморець — Арсенал покаже телеканал Футбол 1.

Актуально: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Окрім цього матч Чорноморець — Арсенал можна переглянути на інтернет-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

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Джерело - Чемпіон.