Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.
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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.
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Джерело - champion.com.ua.