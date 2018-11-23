Баєр - Штутгарт: дивитися онлайн - трансляцію поєдинку Бундесліги 23.11.2018

12-й тур чемпіонату Німеччини стартує поєдинком Байєр - Штутгарт.

Матч можна переглянути на нашому сайті.

Гру Баєр - Штутгарт онлайн можна дивится на платформі MEGOGO, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 92 гривні. Перший місяць буде вам коштувати всього 1 гривню.

Нагадаємо, дортмундська Боруссія викупила нападника Барселони.

Переглянути матч Ла-Ліги також можна на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.