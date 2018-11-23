Дортмундська Боруссія викупила нападника Барселони

Пако Алькасер, який виступає за дортмундську Борусію на правах оренди, став повноправним гравцем німецького клубу. Борусія узгодила з Барселоною трансфер нападника

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Форвард підписав контракт до літа 2023 року, а Барселона отримає за Алькасера 23 млн євро та бонуси у розмірі 5 млн.

В сезоні 2018/19 Алькасер забив 8 голів у 6 матчах Бундесліги, а Борусія Д лідирує в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх гравців.

Раніше, Мессі просив Барселону повернути Неймара.

Джерело - football24.