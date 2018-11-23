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ФФУ пожиттєво дисваліфікувала українського нападника, який грав у ДНР

Сьогодні 15:10 402 0
ФФУ пожиттєво дисваліфікувала українського нападника, який грав у ДНР

Екс-гравець клубу СК Каховка Сергій Козаченко назавжди позбавлений права грати у футбол в Україні.

Про це йдеться в рішенні контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

Раніше Козаченко виступав за клуб Оплот Донбасу, котрий грав у чемпіонаті ДНР та Ростовської області.

Почесним президентом клубу був головний бойовик Донецька Олександр Захарченко.

2018 - го року Козаченко почав грати за Каховку. Навесні ця команда стала володарем Кубка області, при чому Козаченко в соцмережі написав, що кубок їде в Донецьк.

Нагадаємо, шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфікували.

Олімпік також жорстко відповів на звинувачення у договірних матчах.

Джерело - football24.ua.

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