Апеляційний комітет ФФУ довічно дискваліфікував шістьох футболістів

Апеляційний комітет Федерації футболу України прийняв рішення по донецькому Олімпіку у справі договірних матчів.

Про це повідомляє footballhub.

КДК ФФУ дискваліфікував команди Олімпіка U-21 та U-19 від участі у змаганнях до сезону 2019/20 за участь у договірних матчах. Далі справа рушила в Апеляційний комітет. Рішення від 8 листопада 2018 року суворіше за вердикт КДК.

Шестеро гравців із системи Олімпіка дискваліфіковано довічно від футболу: Назар Єдинак (нині – третя Ліга Польщі), Вадим Счастливцев (Авангард), Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе (ФК Суми), Богдан Степаненко (Буковина).

Джерело - footballhub.