Олімпік жорстко відповів на звинувачення у договірних матчах

Олімпік відповів на офіційну заяву глави комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранки про рішення комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 донецького клубу від участі в національних змаганнях у нинішньому і наступному сезонах.

Відповідь донецький клуб написав у своєму Instagram.

"На офіційному сайті Федерації футболу України з'явилася заява голови комітету з етики та чесної гри пана Франческо Баранки, який в черговий раз виступив зі звинуваченнями на адресу донецького Олімпіка. Ми ж хочемо нагадати громадськості, що репутація італійця вельми сумнівна.

2015-го в Італії Баранку іменували не інакше, як Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів. Його звинувачували в причетності до організації низки "договорняків", зокрема й поєдинку Лаціо - Дженоа, за підсумками якої орлам загрожувала дискваліфікація в Лізі чемпіонів",- йдеться у заяві Олімпіка.