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Олімпік жорстко відповів на звинувачення у договірних матчах

Сьогодні 13:31 646 0
Олімпік жорстко відповів на звинувачення у договірних матчах

Олімпік відповів на офіційну заяву глави комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранки про рішення комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 донецького клубу від участі в національних змаганнях у нинішньому і наступному сезонах.

Відповідь донецький клуб написав у своєму Instagram.

"На офіційному сайті Федерації футболу України з'явилася заява голови комітету з етики та чесної гри пана Франческо Баранки, який в черговий раз виступив зі звинуваченнями на адресу донецького Олімпіка. Ми ж хочемо нагадати громадськості, що репутація італійця вельми сумнівна.

2015-го в Італії Баранку іменували не інакше, як Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів. Його звинувачували в причетності до організації низки "договорняків", зокрема й поєдинку Лаціо - Дженоа, за підсумками якої орлам загрожувала дискваліфікація в Лізі чемпіонів",- йдеться у заяві Олімпіка.

 
 
 
 
 
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Кто же Франческо Баранка на самом деле? На официальном сайте Федерации футбола Украины появилось заявление главы Комитета по этике и честной игре господина Франческо Баранки, который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес донецкого «Олимпика». Мы же хотим напомнить общественности, что репутация итальянца весьма сомнительна. В 2015 году в Италии Баранку именовали не иначе, как «Крестным отцом проведения и организации договорных матчей». Его обвиняли к причастности к организации ряда «договорняков», в том числе и поединка «Лацио» - «Дженоа», по итогам которой «орлам» грозила дисквалификация в Лиге чемпионов. Чтобы не быть голословными, приводим отрывок статьи на сайте Football Italia, на который ссылался сайт Корреспондент. «Итальянскому Лацио грозит дисквалификация на следующий сезон еврокубков, если будет доказано проведение договорного матча. Речь идет о матче 2011 года между Лацио и Дженоа, который считается договорным (завершился победой "Орлов" 4:2). По этому делу проходил капитан команды Стефано Маури, получивший полугодичную дисквалификацию. Как сообщает Football Italia, против Лацио может свидетельствовать известный в Италии преступник Франческо Баранка, который являлся одним их Крестных отцов проведения и организации договорных матчей. Он выступает под защитой свидетелей, а потому сотрудничает с правоохранительными органами. В случае дисквалификации Лацио место команды в Лиге чемпионов займет Фиорентина, а Интер сможет представлять Италию в Лиге Европы». Ссылка на источник – https://korrespondent.net/sport/football/3522640-ytalianskyi-latsyo-mohut-ne-dopustyt-k-uchastyui-v-lyhe-chempyonov Так кем же является на самом деле господин Баранка

Джерело - Чемпіон.

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