Колишній зірковий гравець Динамо став архітектором

Екс-гравець Динамо Горан Гавранчич освоїв нову професію після завершення кар'єри футболіста.

Про це розповів сам колишній футболіст.

"Люди змінюються. Сьогодні я вже не спортсмен. У мене свій стиль життя та інша професія. На даний момент я не можу говорити про спорт, бо не перебуваю в цій сфері. Стежу за подіями, але, можливо, менше, ніж середньостатистична людина. Моя любов – архітектура",- сказав Гавранчич.