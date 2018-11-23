Мій профіль

Матчі 16 туру УПЛ почнуться хвилиною мовчання

Вчора 18:45 1392
Шахтар — ФК Львів: де дивитися матч 16 туру УПЛ
Сьогодні 10:26 810
Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО
Вчора 14:22 1525 2
Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО
Вчора 13:50 2480
Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО
Вчора 10:47 2724
Ломаченко: Я з України і цим пишаюся
Вчора 10:27 1325
Збірна України вийшла до фінальної частини жіночого Євробаскету-2019
21.11.2018 23:42 1681
ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова
21.11.2018 17:55 2674
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
21.11.2018 15:52 1689
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
21.11.2018 09:15 3695
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:50 Футбол Ігуаїн може повернутися в Ювентус 13
13:30 Навколо спорту Прекрасна Білодід знялася для обкладинки відомого журналу. ФОТО 552 1
13:30 Футбол Шахтар створить у Харкові команду дівчат 209
13:10 Футбол Колишній зірковий гравець Динамо став архітектором 911
12:53 Футбол Мбокані: обирав між Монако і Ліверпулем 219
12:32 Футбол Блаттер вимагає провести розслідування щодо Інфантіно 225
12:09 Баскетбол Без зірок НБА та Євроліги: Іспанія назвала склад на матч з Україною 288
11:54 Футбол Максим коваль не пропустив уперше за чотири матчі 887
11:37 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 34680 1
11:30 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 129541
11:28 Бокс Гарсія про Ломаченка: Він називає моє прізвище останні два роки, але не намагається домовитися зі мною 438
11:12 Футбол Бурда ризикує не зіграти з Олександрією 375
10:59 Бокс Ломаченко: Своє ім'я і свою історію ти ніколи не втратиш 679
10:39 Футбол Канте продовжив контракт з Челсі на тривалий термін. ФОТО 243
10:26 Футбол Шахтар — ФК Львів: де дивитися матч 16 туру УПЛ 810
10:11 Баскетбол Джеймс робив заступи під час штрафних кидків. ВІДЕО 371
09:57 Бокс Українська підтримка на чужині: Дерев'янченко поїде вболівати за Ломаченка. ФОТО 788
09:43 Футбол Безус може стати одноклубником Макаренка або Лучкевича 658
09:27 Бокс Белью офіційно заявив про завершення кар'єри. ВІДЕО 448
09:13 Футбол Салах став гравцем місяця в Ліверпулі. ВІДЕО 326
08:56 Футбол IFAB хоче серйозно змінити футбольні правила 1200
08:44 Футбол Шевченко: Побажав хлопцям добре закінчити рік, без травм 365
08:31 Бокс Усик: Всередині щось підказує, що треба переходити в суперважку вагу 1745
08:16 Футбол Мане продовжив контракт з Ліверпулем 333
06:32 Навколо спорту Розкажіть це Порошенку та Гройсману: легенда Динамо зганьбився на парковці для інвалідів. ВІДЕО 4177

Колишній зірковий гравець Динамо став архітектором

Сьогодні 13:10 911 0
Колишній зірковий гравець Динамо став архітектором

Екс-гравець Динамо Горан Гавранчич освоїв нову професію після завершення кар'єри футболіста.

Про це розповів сам колишній футболіст.

"Люди змінюються. Сьогодні я вже не спортсмен. У мене свій стиль життя та інша професія. На даний момент я не можу говорити про спорт, бо не перебуваю в цій сфері. Стежу за подіями, але, можливо, менше, ніж середньостатистична людина. Моя любов – архітектура",- сказав Гавранчич.

Нагадаємо, Гавранчич отримував пропозицію перейти в мосовський Спартак.

Також, Динамо відправиться до Астани на матч 5-го туру Ліги Європи за два дні до матчу.

Джерело - dynamomania.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()